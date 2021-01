Ο άλλοτε χαφ της Άρσεναλ που θα μείνει στην ιστορία για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που δεν του επέτρεψαν να κυνηγήσει την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει, βρήκε ομάδα για να παίξει για λίγους μήνες, μέχρι... να επανέλθει στο απόλυτο προσκήνιο.

Ο Γουίλσιρ είχε παίξει ξανά στην Μπόρνμουθ ως δανεικός από τους «κανονιέρηδες» τη σεζόν 2016-2017 και τώρα επιστρέφει στον σύλλογο με συμβόλαιο λίγων μηνών, έχοντας προπονηθεί αρκετό καιρό με την ομάδα προτού υπογράψει τη συμφωνία.

BREAKING: Bournemouth have agreed a short-term deal with former Arsenal and West Ham midfielder Jack Wilshere.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 18, 2021