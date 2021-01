Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο ρέφερι «έκοψε» τον Μανέ στην κόντρα πριν τελειώσει το ημίχρονο (vid)

Η Λίβερπουλ, όπως και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν δικαιούνταν κάποιο γκολ βάσει των τελικών της ευκαιριών στο πρώτο μέρος, είχε, όμως, τις ενστάσεις της για μια επίθεση που δεν έγινε ποτέ. Στο τέλος του έξτρα χρόνου που έδωσε ο ρέφερι Τίρνεϊ (1ο λεπτό), ο Σακίρι έψαξε στην πλάτη της άμυνας με βαθιά μπαλιά τον Σαντιό Μανέ, ο οποίος ξέφυγε με πολύ καλές προϋποθέσεις αφήνοντας πίσω τον Λίντελοφ.

Ωστόσο, ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά και διέκοψε τη φάση του Σενεγαλέζου, πέντε δευτερόλεπτα, μάλιστα, πριν ολοκληρωθεί το έξτρα λεπτό. Μπορεί ο άρχων της αναμέτρησης να είναι και ο απόλυτος «χρονομετρητής», αλλά η απόφασή του προκάλεσε διαμαρτυρίες στους παίκτες των Reds.

Ref blowing whistle 5 seconds early just as Thiago plays Mane clear on goal #lfc pic.twitter.com/I7sQFUWU9G

