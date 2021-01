Ο 27χρονος Γάλλος μέσος θέλησε να δώσει απαντήσεις σε όσους τον κριτικάρουν για τις τελευταίες του εμφανίσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.

Με ένα υπέροχο τελείωμα στο 71' ο Πολ Πογκμπά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έτσι «καθάρισε» για την ομάδα του, δίνοντας της τους τρεις πολύτιμους βαθμούς απέναντι στην Μπέρνλι, που την οδήγησαν στην κορυφή της Premier League.

Η συμβολή του στον αγώνα με την Μπέρνλι ήταν καθοριστική, καθώς είχε τις περισσότερες επαφές από οποιονδήποτε άλλο παίκτη (104), κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες (12/14), είχε τις περισσότερες επιτυχημένες πάσες (70 πάσες, 90% επιτυχία) ενώ δημιούργησε και τις πιο πολλές ευκαιρίες (2).

Αδιαμφισβήτητα ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είναι για την εμφάνιση του Πολ Πογμπά.

Paul Pogba's performance tonight:

104 touches

70 passes completed (90%)

12/14 duels won

— 7/8 ground

— 5/6 aerial

7/9 long passes completed

8 recoveries

5 clearances

4 fouls won

2 interceptions

2/2 tackles won

1 match-winning goal

The Man of the Match. pic.twitter.com/t5wEflInEe

— UtdArena (@utdarena) January 12, 2021