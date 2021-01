Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ευκαιρία κορυφής και... μνήμες από Σερ Άλεξ!

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός. |21+

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με τους «clarets» έχοντας καταφέρει να βρίσκεται σε ισοβαθμία με τη Λίβερπουλ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο, έχει μειονέκτημα έναντι των «κόκκινων» στα γκολ κι έτσι τυπικά καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Αν απόψε πάρει αυτό που θέλει και χρειάζεται η ομάδα του Σόλσκιερ απέναντι στο σύνολο του Σον Ντάις, τότε θα έχει το ρετιρέ της βαθμολογίας σε... αποκλειστικότητα και αυτομάτως θα ξυπνήσουν μνήμες από την αγωνιστική περίοδο 2012-2013!

Τότε, άλλωστε, ήταν η τελευταία φορά που η Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα, σε χρονικό σημείο της σεζόν με 15+ αγωνιστικές!

Back on the road for the first time in 2021 — let's get the points!

— Manchester United (@ManUtd) January 12, 2021