Η μεταγραφή του Αμάντ Ντιαλό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν κλεισμένη από τις 5 Οκτωβρίου και πλέον, επικυρώθηκε επίσημα.

Ο 18χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αφήνει το Μπέργκαμο και την Αταλάντα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League ως το 2025, με τους Κόκκινους Διαβόλους να καταβάλουν κάτι παραπάνω από 40 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για την απόκτησή του.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατ’ αρχήν συμφωνία, ο σύλλογος τα βρήκε στους προσωπικούς όρους με τον ανερχόμενο εξτρέ, ο οποίος πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε, ενώ όταν λάβει και την απαραίτητη βίζα του, θα ενταχθεί κανονικά στο δυναμικό του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Τη φετινή σεζόν ο Ντιαλό κατέγραψε 2 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Αταλάντα, έχοντας εντυπωσιάσει ως παίκτης της Primavera, με 13 γκολ και 15 ασίστ σε 46 συμμετοχές.

