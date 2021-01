Απολογήθηκαν οι Λο Σέλσο και Λαμέλα για το πρωτοχρονιάτικο πάρτι (pic)

Οι δύο Αργεντινοί της Τότεναμ μαζί με τον συμπαίκτη τους Ρεγκιλόν και τον Μάνουελ Λαντσίνι της Γουέστ Χαμ, δεν τήρησαν το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό καθώς πήγαν σε πάρτι, όπου υπήρχαν τουλάχιστον 15 άτομα.

Τόσο η Τότεναμ όσο και η Γουέστ Χαμ καταδίκασαν τις συμπεριφορές των παιχτών τους λέγοντας με πως με αυτή την ανεύθυνη συμπεριφορά τους έβαλαν σε κίνδυνο τους πάντες.

Πάντως τόσο ο Λαμέλα όσο και ο Λο Σέλσο απολογήθηκαν δημόσια, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο Twitter.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για μία απόφαση που πήρα κατά τα Χριστούγεννα, την οποία μετανιώνω βαθύτατα. Μετά από αρκετή σκέψη, καταλαβαίνω τη σοβαρότητα των ενεργειών μου και τον αντίκτυπο που έχει στους άλλους. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους που εργάζονται σκληρά για να μας κρατήσουν ασφαλείς και ντρέπομαι γνωρίζοντας ότι έχω απογοητεύσει ανθρώπους», ανέφερε ο Λαμέλα ενώ από την πλευρά του ο Λο Σέλσο τόνισε:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους – κατανοώ τις σπουδαίες θυσίες που κάνουν οι άνθρωποι για να διατηρούν ασφαλείς τους εαυτούς τους και τους αγαπημένους τους, και ο εκνευρισμός που έχετε εκφράσει προς εμένα είναι δικαιολογημένος. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου, τις οποίες μετανιώνω πραγματικά. Επίσης, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς που δουλεύουν τόσο σκληρά για να μας κρατήσουν ασφαλείς και θα κάνω ότι μπορώ για να θέσω ένα καλύτερο παράδειγμα στο μέλλον».

I want to apologise for a decision I made over Christmas which I deeply regret. On reflection I understand the seriousness of my actions and the impact it has on others.

I am truly thankful to everyone working hard to keep us safe and I feel ashamed knowing I’ve let people down.

— Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) January 2, 2021