Μπρούνο Φερνάντες: Ξέσπασε μόνος του στο λυτρωτικό γκολ του Ράσφορντ (vid)

Ο Πορτογάλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακόμα και σε μια από τις πιο μέτριες βραδιές του με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», έκανε την διαφορά και ήταν εκείνος που έστειλε τη μπάλα προς τον Ράσφορντ στην περιοχή, προτού ο Άγγλος σκοράρει με τη βοήθεια κόντρας.

Μπορεί στο υπόλοιπο παιχνίδι ο Μπρούνο να μην είχε καταφέρει να κάνει όσα θα ήθελε, ωστόσο, στο φινάλε είχε το μυαλό και την τεχνική να κάνει τη βαθιά μπαλιά προς τον Ράσφορντ και ξέσπασε μόνος του βλέποντας τον συμπαίκτη του να σκοράρει στο 93' για το 1-0 επί της Γουλβς.

Bruno Fernandes' reaction to Marcus Rashford's winner against Wolves #mulive [amazon via @ftbIswanny] pic.twitter.com/2djcbmRD1r

