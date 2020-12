Τσέλσι: Τρελά πρόστιμα από τον Λάμπαρντ στους κανονισμούς! (pic)

Με την λίστα από τα πρόστιμα να έχει διαρρεύσει, προκαλεί εντύπωση η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα παραπτώματα στους «μπλε».

Από τις 1.000 λίρες για καθυστέρηση άφιξης στο γυμναστήριο, μέχρι και πρόστιμο αν κάνει κάποιος ένα τηλεφώνημα την ώρα του ομαδικού γεύματος!

Μάλιστα, για κάθε λεπτό που περνάει δίχως να έχει φτάσει κάποιος παίκτης στην συγκέντρωση της ομάδας πληρώνει 500 λίρες, ενώ, για καθυστερημένη άφιξη στην προπόνηση η τιμωρία μπορεί να φτάσει ακόμα και στις 20.000 λίρες!

Chelsea fines list is crazily expensive. Frank Lampard instilling some serious discipline into his players! #CFC pic.twitter.com/RXpuJoeAlo

— Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) November 12, 2019