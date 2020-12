Ο Ζιρού ξεπέρασε σε γκολ τον Μπέργκαμπ στην Premier League (vid)

Η Γουλβς έκανε την ανατροπή (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, η οποία ηττήθηκε δεύτερη σερί αγωνιστική. Για τους «μπλε» ο Ολιβιέ Ζιρού ήταν αυτός ο οποίος βρήκε δίχτυα ,με μονοκόμματο βολέ.

Με αυτό το γκολ ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα έξι γκολ μέσα στον Δεκέμβρη εκ των οποίων τα τέσσερα τα είχε πετύχει κόντρα στη Σεβίλλη στο Europa League. Πέρα όμως από αυτό ο Ζιρού έχει σκοράρει συνολικά 88 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, κι με αυτόν τον αριθμό ξεπέρασε του Ντένις Μπέργκαμπ ο οποίος είχε 87 γκολ στην Premier League.

Olivier Giroud has now scored more Premier League goals (88) than Dennis Bergkamp (87).

That man again. pic.twitter.com/TEasJzBghK

