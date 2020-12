Ο τρομερός Πορτογάλος μέσος που όσο μπορεί προσπαθεί να κάνει τη Γιουνάιτεντ ν' αποκτήσει ξανά την λάμψη της και να καταφέρει στα δικά του χρόνια στην ομάδα να διεκδικήσει ξανά ο σύλλογος τίτλους και την κορυφή της Premier, ήταν ο κορυφαίος όλων για τον περασμένο μήνα.

Αυτό ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος, με τους «κόκκινους διαβόλους» να τονίζουν στη δική τους ανάρτηση για τον παίκτη πως... δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι πρόκειται για χαφ κι όχι για επιθετικό!