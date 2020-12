Το επικίνδυνο φάουλ που κάνει επίτηδες και επανειλημμένως ο Κέιν με συγκεκριμένη κίνηση (vid)

H “Refsupportuk” είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος έχει σκοπό να συμβουλεύει και να βοηθάει την εξέλιξη της διαιτησίας. Ο εν λόγω οργανισμός λοιπόν έστειλε επιστολή στην Premier League, ζητώντας να διερευνηθεί κάτι που κάνει ο Χάρι Κέιν και που φαίνεται να συμβαίνει πλέον επανειλημμένως, απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων του.

Ο επιθετικός της Τότεναμ το έκανε ξανά στο ντέρμπι με την Αρσεναλ, ξαπλώνοντας άτσαλα στο χορτάρι τον Γκάμπριελ, ο οποίος θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό το επικίνδυνο παίξιμο του Κέιν βασίζεται στη στιγμή που ο αντίπαλός του πηδάει στον αέρα κι εκείνος πηγαίνει και βάζει επίτηδες το σώμα του με τέτοιο τρόπο, ώστε να τον προσγειώσει άτσαλα στο γήπεδο.

Το είχε κάνει καταγεγραμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κόντρα στη Γουέστ Χαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Μπράιτον και το έκανε πάλι την Κυριακή, σε μία κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι γίνεται επίτηδες...

