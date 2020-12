Πού θα κάτσει η μπίλια στο AEK - Παναθηναϊκός; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Λονδίνου από το γκολ του Σούτσεκ, ο Σόλσκιερ έριξε αμέσως στο παιχνίδι τους Μπρούνο Φερνάντες και Μάρκους Ράσφορντ με την έναρξη του δευτέρου μέρους και όλα ήρθαν τούμπα.

Η Γιουνάιτεντ έφτασε στην 9η σερί εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και ο Πορτογάλος χαφ έκανε την τεράστια διαφορά στον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας του και το πάθος το οποίο μετέφερε σε όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Παίζοντας μονάχα στο δεύτερο 45λεπτο, ο Μπρούνο Φερνάντες κατάφερε να φτιάξει 8 φάσεις για γκολ για τη Γιουνάιτεντ στο open-play και αυτές είναι οι περισσότερες ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής με μάξιμουμ 45' συμμετοχής Premier League από το 2008!

Ο Φερνάντες είχε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης από τον Πογκμπά, ενώ, ξέσπασε... μόνος του στο γκολ της ανατροπής από τον Γκρίνγουντ προτού ο Πορτογάλος συνεργαστεί με τον Μάτα και ο Ισπανός βγάλει τον Ράσφορντ τετ-α-τετ για το τελικό 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της αγγλικής πρωτεύουσας.

Bruno Fernandes’ reaction after Mason Greenwood put us ahead is all of us. Just look how much it means to him! pic.twitter.com/7d77En03WF

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) December 5, 2020