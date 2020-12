Τσέλσι: Στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2018 (pic)

Η Τσέλσι νίκησε τη Λιντς 3-1 και βρέθηκε στην κορυφή της Premier League.

Συγκεκριμένα, οι μπλε έχουν σε 11 ματς 22 βαθμούς και είναι έστω και προσωρινά στην 1η θέση της βαθμολογίας. Εχουν να βρεθούν εκεί από το 2018 και φυσικά ο Λάμπαρντ έχει κάθε λόγο να χαίρεται.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 4η θέση με 19 βαθμούς, πιο πίσω η Σίτι με 18 ενώ Τότεναμ και Λίβερπουλ θα επιδιώξουν να την προσπεράσουν μιας και σε 10 ματς έχουν 21 βαθμούς.

Chelsea have finished a day top of the #PL table for the first time since September 2018#CHELEE pic.twitter.com/ZY6IHsqlF7

— Premier League (@premierleague) December 6, 2020