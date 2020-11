Οι «κανονιέρηδες» ηττήθηκαν από τους «λύκους» το βράδυ της Κυριακής στο «Έμιρεϊτς» και έμειναν στην 14η θέση της βαθμολογίας με μόλις 13 βαθμούς μέχρι και αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημα της ομάδας στην Premier League και το χειρότερο από την σεζόν '81-'82.

«Έχουν ένα μεγάλο ντέρμπι την επόμενη εβδομάδα (σ.σ. Τότεναμ), θα έχουν λιγότερη πίεση σε σχέση αφού παίζουν εκτός έδρας τώρα που επιστρέφουν οι οπαδοί, όμως, δεν θεωρώ ότι θα πέσει η ομάδα» είπε ο Ρόι Κιν στην εκπομπή του SkySports.

"They'll have enough to stay up, I think..."

Roy Keane couldn't resist a cheeky dig at Arsenal as he looked ahead to the North London Derby this weekend pic.twitter.com/Xnbwe2G0un

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 30, 2020