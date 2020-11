Άρσεναλ: Τόσο χαμηλά για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1981-82! (pic)

Η Άρσεναλ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ομάδα του Αρτέτα ηττήθηκε από τη Γουλβς στο Λονδίνο με 2-1 και παραμένει στους 13 βαθμούς ούσα στην 14η θέση.

Τόσο χαμηλά στο διάστημα των πρώτων 10 αγωνιστικών είχε να βρεθεί από τη σεζόν 1981-1982.

Σε 10 ματς, οι κανονιέρηδες έχουν 4 νίκες, 5 ήττες και μόλις 1 ισοπαλία.

Μάλιστα από τα 5 εντός έδρας ματς που έχει δώσει έχει στα τρία από Λέστερ, Αστον Βίλα και Γουλβς.

Εχει νικήσει Φούλαμ, Γουέστ Χαμ, Σέφιλντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός και αναδείχτηκε ισόπαλη με τη Λιντς.

13 - Arsenal’s tally of 13 points is their lowest after their opening 10 matches of a league campaign since the 1981-82 season (12). Collapse. pic.twitter.com/QaZ6olTYXj

— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2020