Σαουθάμπτον: Έχει 7 ματς αήττητη και πάει για ρεκόρ (pic)

Η Σαούθαπτον έφυγε με το 1-1 από την έδρα της Γουλβς και πλέον μετρά 7 ματς αήττητη στην Premier League (5 νίκες και 2 ισοπαλίες).

Μάλιστα ψάχνει να κάνει ρεκόρ, αφού χρειάζεται ακόμα 2 ματς δίχως ήττα για να βελτιώσει την επίδοση του Νοέμβρη του 2011, όπου είχε 8 ματς αήττητοι.

Πετούν... φωτιές οι άγιοι!

