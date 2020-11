Τα σημάδια βελτίωσης από την έλευση του Κρις Χιούτον έγιναν ορατά άμεσα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως, η έννοια δύο διαδοχικών νικών ήταν ξεχασμένη από την 1η του Ιουλίου, όταν είχε σφραγίσει το τελευταίο της ζευγάρι τριπόντων ως σήμερα. Πλέον, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη της μέσα σε τρεις ημέρες και το σπάσιμο του αρνητικού σερί έχει ονοματεπώνυμο: Λάιλ Τέιλορ.

Ο 30χρονος στράικερ, αποκτήθηκε από την Τσάρλτον στο περασμένο μεταγραφικό παζάρι και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, τόσο στη σαββατιάτικη νίκη επί της Γουίκομ (2-0) στην οποία σκόραρε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, όσο και στο ματς που προηγήθηκε επί της Κόβεντρι (2-1). Εκεί η Φόρεστ επικράτησε με 2-1 και ο Τέιλορ ήταν ο λυτρωτής, σκοράροντας buzzer-beater γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 95ο λεπτό. Πέρα από τη σημασία ενός τέτοιου γκολ, στην προκειμένη περίπτωση τις εντυπώσεις κλέβει η τεχνική του Άγγλου φορ, καθώς συνηθίζει να τα εκτελεί… περπατώντας.

