Με Τιάγκο Σίλβα και Ζουμά η Τσέλσι δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στα πέντε ματς που έχουν παίξει μαζί (pic)

Οι «μπλε» συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα που παίρνουν στο χορτάρι, εντός και εκτός συνόρων, το τελευταίο διάστημα. Βέβαια για να έρθει αυτή η εξέλιξη, η διοίκηση της Τσέλσι, προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, αυτό το καλοκαίρι.

Δεν δίστασε να βγάλει από τα ταμεία της μέχρι και 223 εκατ. ευρώ ώστε η ομάδα να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο φέτος. Τα ονόματα των Βέρνερ, Ζίγιεχ και Τιάγκο Σίλβα ήταν αυτά τα οποία ξεχώρισαν με την άφιξή τους στο Λονδίνο.

Μπορεί οι πρώτοι δύο να μην έχουν δείξει ακόμα όσα θα περίμεναν οι φίλοι της Τσέλσι αλλά ο Βραζιλιάνος στόπερ, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις όλων. Το εντυπωσιακό είναι πως έχοντας στο πλάι του τον Κερτ Ζούμα, αποτελούν ένα «αχτύπητο» δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Αυτό φαίνεται και από τα νούμερα, καθώς η Τσέλσι κάθε φορά που οι δύο αυτοί παίκτες ξεκινούν μαζί ως στόπερ, δεν έχει δεχθεί κανένα γκολ στα τελευταία 10 ματς!

Chelsea 10-0 Everyone Else The Blues’ record when Thiago Silva and Kurt Zouma start together is ridiculous. pic.twitter.com/P84GXLYnyr — Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020

Kurt Zouma for Chelsea vs. Rennes: Most touches (99)

Most passes (93)

Most clearances (4) Reminding everyone of how good he can be this season. pic.twitter.com/MLOwavVcrB — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2020

