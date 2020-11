Η πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ημέρα που ανέλαβε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ παραμένει συνώνυμη της αστάθειας. Ο Νορβηγός τεχνικός δείχνει πως δεν μπορεί να προσδώσει ταυτότητα στους Κόκκινους Διαβόλους και ο στόχος να κλείσει η ψαλίδα από την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ προς το παρόν μοιάζει δύσκολα επιτεύξιμος.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των Reds, ο πρώτος καιρός με τον Γερμανό coach στο τιμόνι τους δεδομένα δεν κυλούσε με τον φρενήρη ρυθμό των τελευταίων δύο σεζόν και τα σκαμπανεβάσματα ήταν επίσης συχνά και διαρκή. Για την ακρίβεια, το ξεκίνημα της Λίβερπουλ επί «Κλόπο» στις πρώτες δυό σεζόν ήταν και με τη βούλα χειρότερο από βαθμολογικής/στατιστικής άποψης συγκριτικά με αυτό της Γιουνάιτεντ επί Σόλσκιερ!

Η περασμένη ήττα από την Άρσεναλ σηματοδότησε το υπ' αριθμόν 100 παιχνίδι του στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων, φτάνοντας σε αυτό το ορόσημο με 9 περισσότερους βαθμούς από ότι ο Κλοπ στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.

Συγκεκριμένα, ο Σόλσκιερ πήρε έξι περισσότερες νίκες (56-50), γεγονός που υπερκάλυψε τις τρεις παραπάνω ήττες (24-21) σε σχέση με τον απολογισμό του Κλοπ στο «Άνφιλντ». Η Γιουνάιτεντ σκόραρε τέσσερα περισσότερα γκολ σε αυτόν τον αριθμό αγώνων, δέχθηκε τέσσερα λιγότερα από τη Λίβερπουλ, ενώ αμφότερες δεν κατέκτησαν κάποιο τρόπαιο ως το σημείο της «100αρας».

ᴘʟᴀʏᴇᴅ: Solskjaer: 100 Klopp: 100

ᴡᴏɴ: 56-50

ᴅʀᴀᴡɴ: 20-29

ʟᴏꜱᴛ: 24-21

