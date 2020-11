Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε από την Άρσεναλ χάρη στο πέναλτι του Ομπαμεγιάνγκ.

Μάλιστα, οι κόκκινοι διάβολοι είχαν μόλις ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι παρόμοιο είχαν... καταφέρει να σημειώσουν το 2015 σ' έναν αγώνα με τη Σίτι!

1 - Manchester United have attempted just one shot against Arsenal; their fewest in the first half of a Premier League home game since October 2015 (0 v Manchester City). Blunt. pic.twitter.com/fUvOuhJpm3

— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2020