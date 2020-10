Μουρίνιο: «Ο Μπέιλ δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από επτά χρόνια» (vid)

Ο Ουαλός σούπερ σταρ επέστρεψε στο Λονδίνο έπειτα από επτά χρόνια βρίσκοντας διέξοδο και... σωτηρία στην ομάδα που ξέρει ότι τον αγαπούν και την οποία έχει κι εκείνος στην καρδιά του.

Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε ο προπονητής του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Μπέιλ δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν στην πρώτη του θητεία στα «σπιρούνια».

«Επτά χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ποιός παίκτης στον κόσμο είναι ίδιος με επτά χρόνια πριν; Άλλες φορές είναι καλύτερος κι άλλες χειρότερος. Σίγουρα πάντως είναι διαφορετικός. Για παράδειγμα ο Μέσι και ο Ρονάλντο παίζουν σε διαφορετικές ζώνες, σε διαφορετικές θέσεις.

Εξέλιξαν την ποιότητα τους και έβγαλαν ότι καλύτερο είχαν με άλλους τακτικούς σχηματισμούς στο γήπεδο. Ο Γκάρεθ είναι ένας διαφορετικός παίκτης με αυτόν που ήταν πριν από 7 χρόνια στην πρώτη του θητεία στην Τότεναμ. Δουλεύει πολύ πολύ σκληρά και νομίζω ότι βελτιώνεται».

Jose Mourinho says Gareth Bale isn't the player he was seven years ago, but insists that's not a negative pic.twitter.com/7oJ0ShjU3n

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 30, 2020