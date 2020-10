O 18χρονος εξτρέμ από την Παρτιζάν, Φιλίπ Στεφάνοβιτς αναμένεται να καταλήξει στο Μάντσεστερ. Όμως, όχι στη Γιουνάιτεντ αλλά στη Σίτι. Σύμφωνα με το Fabrizio Romano via the Here We Go podcast, οι «πολίτες» πήραν την κούρσα διεκδίκησής του παίκτη.

Μ' ένα ποσό της τάξης των 8.000.000 ευρώ θα φορέσει τα γαλάζια και θα προπονηθεί υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Στεφάνοβιτς μετράει φέτος μέχρι στιγμής 15 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ η περσινή χρονιά τον... εκτόξευσε έχοντας σε 35 ματς 9 γκολ και 3 ασίστ.