Πραγματική τραγωδία και ακόμα μια τεράστια υπενθύμιση για το γεγονός πως η ψυχική υγεία είναι ό,τι πιο σημαντικό και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες...

Ο 17χρονος Τζέρεμι Γουίνστεν αποδεσμεύθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι και με τη σκέψη πως πλέον δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, έβαλε τέλος στη ζωή του...

Η Σίτι με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή...

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 25, 2020