Η Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα εντυπωσιάζει και γράφει ιστορία (pic)

Τα «Παγώνια» έχουν κερδίσει τα βλέμματα όλων, μετά την άνοδο τους στην Premier League. Μάλιστα, από τον Αύγουστο του 2018 όταν ο Μαρσέλο Μπιέλσα ανέβασε την τεχνική ηγεσία της Λιντς έχει συγκεντρώσει 57 νίκες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τις περισσότερες νίκες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις 4 πρώτες κατηγορίες της Αγγλίας. Πρώτη παραμένει η Λίβερπουλ με 65 νίκες και δεύτερη ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 60.

57 - Since Marcelo Bielsa took charge of @LUFC in August 2018, only Liverpool (65) and Manchester City (60) have celebrated more league wins than the Whites (57) within the top four tiers of English football. Myth. pic.twitter.com/iaHVwJQMqD

— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2020