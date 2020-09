Υπό την καθοδήγηση του Αργεντινού τεχνικού, Μαρσέλο Μπίελσα, θα πορευτεί στην Premier League, η Λιντς, καθώς ανακοινώθηκε κι επίσημα η ανανέωση συνεργασίας του για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Το Σάββατο (13/09). η Λιντς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στην Premier League, αντιμετωπίζοντας την Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ

#LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club

—Leeds United (@LUFC) September 11, 2020