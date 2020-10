Δεκαέξι χρόνια μετά την απόσυρση του τεράστιου Ντένις Μπέργκαμπ, ο οποίος άφησε εποχή με τους Κανονιέρηδες για μια δεκαετία (1996-2006), η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να εντάξει τον γιο του στις ρεζέρβες της.

Ο 22χρονος Μίτσελ Μπέργκαμπ, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός χαφ, έμεινε ελεύθερος από την Κ-21 της Άλμερε το καλοκαίρι για να κυνηγήσει την καριέρα του στο Νησί και οι Λονδρέζοι τον κάλεσαν για δοκιμαστικά στο «London Colney», με προοπτική να υπογράψει στην Κ-23 τους.

Ο τεχνικός της νεανικής ομάδας των Κανονιέρηδων, Στιβ Μπολντ, τσεκάρει εδώ και μία εβδομάδα την πρόοδο του μεγαλύτερου γιου του Ολλανδού θρύλου, καθώς έχει ανάγκη από έμπειρους παίκτες σε αυτό το επίπεδο και παρά το γεγονός πως δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ως τώρα σε ανδρική ομάδα, η περίπτωσή του εξετάζεται σοβαρά.

Ο Μίτσελ, μάλιστα, έχει γεννηθεί στο Λονδίνο και βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στο χορτάρι του «Χάιμπουρι» για τη φιέστα του αήττητου πρωταθλήματος το 2004.

