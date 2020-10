Στο παιχνίδι της Στόουκ με την Μπάρνσλεϊ, το βράδυ της Τετάρτης, οι «πότερς» έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 60ο λεπτό, με το σκορ ήδη να έχει διαμορφωθεί στο 2-2 που ήταν και το αποτέλεσμα του αγώνα.

Ο Τζον Όμπι Μίκελ βρισκόταν κοντά στον διαιτητή τη στιγμή που εκείνος ύψωσε την κόκκινη κάρτα για τον Κόλινς. Ο άλλοτε χαφ της Τσέλσι έσπρωξε με δύναμη και απέχθεια το χέρι του ρέφερι, ο οποίος δεν αντέδρασε καν!

