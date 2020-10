Ο Ριτσάρλισον δέχθηκε 10.000 μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά από εξαγριωμένους οπαδούς της Λίβερπουλ

Τόσο ο Ριτσάρλισον όσο και ο Πίκφορντ, βρίσκονται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Η αστυνομία του Λίβερπουλ διερευνά απειλές που δέχθηκαν οι δύο παίκτες, μετά τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τους «Reds».

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός, ότι η οργή των οπαδών είναι τόση μεγάλη, που έστειλαν 10.000 μηνύματα μέσα πέντε λεπτά στον αριθμό του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού των «Ζαχαρωτών». Βέβαια, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τον Τιάγκο, για το σκληρό μαρκάρισμα που του έκανε.

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους φίλους των «Reds», οι οποίοι πέρα από τις απειλές που του έστελναν του είπαν πως θα χρειαστεί να αλλάξει αριθμό, αν θέλει να γλιτώσει. Ο ίδιος πάντως μέσω των social media έστειλε το εξής μήνυμα: «Οποιος με παίρνει τηλέφωνο, δεν θα μπορεί πλέον γιατί τον έχω μπλοκάρει. Μην μπαίνετε στον κόπο. Δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αλλάξω αυτό που συνέβη, εκτός από το να σκεφτώ, να δουλέψω και να προχωρήσω».

Joe Gomez's reaction after seeing Thiago Alcantara get a horror tackle from Richarlison. pic.twitter.com/zAAJ5ZSHXH

