Ο Άγγλος στράικερ έμεινε ελεύθερος από την Γουότφορντ που βρίσκεται πλέον στην Championship μετά τον υποβιβασμό και ο έμπειρος επιθετικός βρήκε ομάδα για να παραμείνει στην Premier League.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ ώστε να τη βοηθήσει να συνεχίσει την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχει διάρκεια ενός έτους.

Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.

The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!

@firsttouchgames #BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2020