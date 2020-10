Ο Πίκφορντ έχει ξανακάνει παρόμοιο «εγκληματικό» τάκλιν στο παρελθόν (vids)

Στο αγώνα με την Λίβερπουλ, ο 26χρονος πορτιέρε της Έβερτον «κλείδωσε» με τα δυο του πόδια τον κεντρικό αμυντικό των «Reds», Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός να αποχωρήσει από το ματς. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν ο Γιούργκεν Κλοπ, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, για τουλάχιστον 7-8 μήνες.

Βέβαια, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έμειναν έκπληκτοι από το «εγκληματικό» τάκλιν του Τζόρνταν Πίκφορντ, καθώς και σε παλαιότερο παιχνίδι των «Ζαχαρωτών», το έχει επαναλάβει, με αντίπαλο τον Ντέλε Άλι.

Not surprised by that Pickford tackle, he did similar on dele 2 years ago pic.twitter.com/GhqdBIWpom

— E (@thfcesv2) October 17, 2020