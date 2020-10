Νιουκάστλ: Ανανέωσε με τον Σεν Μαξιμέν μέχρι το 2026 (pic & vid)

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρωνόταν κανονικά το 2025, ωστόσο η διοίκηση προέβη στην ανανέωση συμβολαίου του Γάλλου εξτρέμ, γι' ακόμη ένα χρόνο. Ο Σεν Μαξιμέν, δήλωσε πως σημαντικό ρόλο στην ανανέωσή του, έπαιξε ο Στιβ Μπρους, ο οποίος τον έπεισε για να βάλει την υπογραφή του για τα επόμενα έξι χρόνια με την ομάδα.

«Έχω παίξει σε πολλές ομάδες στην καριέρα μου, αλλά μόνο στη Νιουκάστλ έχω νιώσει σαν στο σπίτι μου. Σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκα είχα πολύ καλή σχέση με τους φιλάθλους, αλλά όχι τόσο στενή όσο έχω με τους φιλάθλους της Νιουκάστλ

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, μιας και είμαστε άνθρωποι και οι οπαδοί μας με κάνουν να νιώθω ξεχωριστός. Αν μπορώ να τους ανταποδώσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους προς το πρόσωπό μου ανανεώνοντας το συμβόλαιό μου με τον σύλλογο, τότε είμαι πολύ χαρούμενος».

#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!

Delighted to have you signed up, @asaintmaximin!

— Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020