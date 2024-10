Ο Άντονιο Γκόρντον υπέγραψε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Νιούκαστλ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Τη φανέλα της Νιούκαστλ θα συνεχίζει να φοράει για τα επόμενα χρόνια ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Έντι Χάου.

Αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 από την Έβερτον και αποτελεί έναν παίκτη-κλειδί για τον Χάου μετρώντας 15 γκολ και 11 ασίστ σε 74 εμφανίσεις.

Το όνομα του διεθνή Άγγλου εξτρέμ είχε συνδεθεί με τη Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όμως πλέον η Νιούκαστλ εξασφάλισε την πολυετή παραμονή του στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!



Congratulations, @anthonygordon! 💫 pic.twitter.com/qSH8DcVwF8