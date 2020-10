Τσέλσι: Περιμένοντας τον Ζίγιεχ... (vids)

Ο Μαροκινός εξτρέμ έχει αποκτηθεί εδώ και αρκετούς μήνες, είχε ν' αγωνιστεί πάρα πολύ καιρό λόγω της απόφασης που πάρθηκε στην Ολλανδία να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, ενώ, αποκόμισε και πρόβλημα τραυματισμού το οποίο έπρεπε να ξεπεράσει πλήρως για να μπορέσει να προσφέρει στους «μπλε».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ξέρει πόσα μπορεί να δώσει ο Ζίγιεχ στην ομάδα του και γι' αυτό τον περιμένει πως και πως, έχοντας ενημερώσει σχετικά και την εθνική ομάδα του Μαρόκο για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τον διαχειριστούν.

Λόγω της απραξίας του και της ανάγκης να προσέξει πολύ αυτό το διάστημα προκειμένου να μην υποστεί κάποια υποτροπή και να καταφέρει επιτέλους να βοηθήσει την Τσέλσι, έγινε συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκο ώστε να μην ζοριστεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη πριν από μερικές μέρες.

Ο «μάγος», όπως τον αποκαλούσαν στο Άμστερνταμ όσο πρόσφερε τις υπηρεσίες του στον Άγιαξ, πέρασε με αλλαγή στο παιχνίδι στη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και στο 86ο λεπτό έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά. Έβγαλε ασίστ και συμμετείχε σε γκολ για την ομάδα του, με τον Ελ-Αραμπί να κάνει τρία τα τέρματα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του προτού οι Σενεγαλέζοι μειώσουν στο τελικό 3-1 της φιλικής αναμέτρησης.

Απέναντι στο Κονγκό δεν αγωνίστηκε και εξασφάλισε άδεια για να επιστρέψει στο Λονδίνο και να συνεχίσει εκεί τις προπονήσεις, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να ελπίζει πως θα μπορεί να τον έχει διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την Σαουθάμπτον στις 17 του μηνός.

Hakim Ziyech vs Senegal

An assist on his return from injurypic.twitter.com/dgd7aAFTYY

— N (@Nino12x) October 9, 2020