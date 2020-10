Λίβερπουλ: Εντυπωσιακό βίντεο κατά των διακρίσεων στην «κόκκινη» οικογένεια (vid)

Ούτε το χρώμα, ούτε η εθνικότητα, ούτε τίποτα.

Τίποτα απολύτως δεν θα πρέπει να στέκεται εμπόδιο στην ενότητα των ανθρώπων και τον αλληλοσεβασμό.

Ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που τους ενώνει η αγάπη τους για ένα κοινό πράγμα. Ή για μια ομάδα. Όπως συμβαίνει με τη Λίβερπουλ.

Το «Άνφιλντ» και οι «κόκκινοι» του λιμανιού δεν δέχονται εκείνους που αρνούνται την ισότητα. Και το καθιστούν σαφές με το υπέροχο βίντεο που έφτιαξαν...

Our club is for everyone. We are all #RedTogether pic.twitter.com/s58SYbGzrd

— Liverpool FC (@LFC) October 12, 2020