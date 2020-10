Ο Ουρουγουανός επιθετικός ναι μεν αποτελεί κι επίσημα μέλος των «κόκκινων διαβόλων», όμως, το ντεμπούτο του θα καθυστερήσει λόγω της ανάγκης να παραμείνει σε καραντίνα έπειτα από τους κανονισμούς που ισχύουν στην Αγγλία αναφορικά με τα ταξίδια και δη αυτά από τη Λατινική Αμερική.

Ο Καβάνι φόρεσε τη φανέλα της προπόνησης της Γιουνάιτεντ, ανέβηκε στον διάδρομο και έτρεξε μερικά χιλιόμετρα, δείχνοντας πως θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος μόλις φτάσει η στιγμή να παίξει.

El tiempo no para

The clock does not stop pic.twitter.com/6n90dR1Iej

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) October 8, 2020