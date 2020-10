Έσπασε τον ώμο του ο Ρόμπσον-Κανού της Γουέστ Μπρομ (pic)

Στο ματς με την Σαουθάμπτον, ο Χαλ Ρόμπσον-Κανού της Γουέστ Μπρομ τραυματίστηκε και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό καθώς και ο ίδιος έλεγες στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, πως υπέφερε από τον πόνο.

Τελικά τα χειρότερα για τον έμπειρο εξτρέμ επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως έσπασε τον δεξί ώμο και εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς. Οπως είναι λογικό θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου ο Ρόμπσον-Κανού να επιστρέψει στα γήπεδα...

Gutted to have broken my arm in @WBA game on Sunday. Playing on for 20mins was pretty painful, but no way was I leaving the team to play with 10 men! Testament to our togetherness and team spirit to be a success this year! Op on Weds, then over to @TheTurmericCo to recover pic.twitter.com/ysRwZpcguV

— Thomas Hal Robson-Kanu (@RobsonKanu) October 6, 2020