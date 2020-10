Εντουάρντ Μεντί: Από την... απόγνωση για δουλειά, στο clean sheet στην Premier League!

Ο νέος πορτιέρε της Τσέλσι μετά το ματς με την Τότεναμ στο Carabao Cup όπου δέχθηκε το γκολ στα τελευταία λεπτά κι έπειτα ο Μάουντ αστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι για να έρθει ο αποκλεισμός των «μπλε» στον 4ο γύρο της διοργάνωσης, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Premier League.

Έχοντας μετακινηθεί από τη Ρεν έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ, ο Μεντί πήρε το βάπτισμα του πυρός στο κορυφαίο πρωτάθλημα και κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, όντας σωστός στις στιγμές που έπρεπε να επέμβει και πολύ περισσότερο στον αέρα όπου ήταν κυρίαρχος.

Ο Λάμπαρντ τον συνεχάρη στο φινάλε με μια αγκαλιά, ο Μεντί έγινε αντικείμενο συζήτησης λόγω και της κατάστασης με τον Κέπα στα γκολπόστ της Τσέλσι, ωστόσο, ο 28χρονος τερματοφύλακας σίγουρα θα σκέφτηκε ξανά πως μόλις πριν από 5 χρόνια, είχε φτάσει μια ανάσα από την παραίτηση.

Τότε που με την ανάγκη των χρημάτων να τον έχει οδηγήσει σε σκέψεις για το μέλλον του και πως αυτό θα ήταν μακριά από το ποδόσφαιρο, βρισκόταν σε μια ουρά για να κάνει αίτηση για δουλειά σε γραφείο με επαγγέλματα, προκειμένου να καταφέρει να ζήσει.

Πέντε χρόνια μετά, ζει στο Λονδίνο, παίζει στην Τσέλσι και γεύεται την Premier League...

A clean sheet for Edouard Mendy on his @premierleague debut! #CHECRY pic.twitter.com/gWzFQdSKto

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2020