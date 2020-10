Το τρίτο κρούσμα κορονοϊού που βρίσκεται ανάμεσα στο ρόστερ της Λίβερπουλ τον τελευταίο μήνα έγινε ο Σαντιό Μανέ.

Μετά τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος εντοπίστηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας και τον Τιάγκο που επιβεβαιώθηκε πριν από λίγες μέρες, ο Σενεγαλέζος έδειξε θετικός στον Covid-19 και τέθηκε αυτόματα σε καραντίνα στο σπίτι του.

Ως εκ τούτου, ο σταρ των πρωταθλητών θα απουσιάσει από το ματς κόντρα στην Άστον Βίλα (4/10, 21:15) και θα είναι λογικά και πάλι έτοιμος με την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020