Μουρίνιο: «Απ' το να πληρώσω πρόστιμο, να τα δώσω σε φιλανθρωπίες» (vid)

Ο κόουτς των «σπιρουνιών» έφυγε εκνευρισμένος από τον πάγκο του μετά και την έκβαση που είχε το παιχνίδι της Κυριακής στο Λονδίνο, με τον VAR και τον διαιτητή ν' αποφασίζουν για την παράβαση του Ντάιερ με το χέρι σε κεφαλιά του Κάρολ.

Γι' ακόμα μια φορά το θέμα της επαφής της μπάλας στα χέρια ξεσήκωσε αντιδράσεις και σχολιασμό στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μη θέλει να σχολιάσει τίποτα.

«Αν θελήσω να δώσω λεφτά, ας το κάνω σε φιλανθρωπίες ότι σε πρόστιμο που θα μου επιβληθεί από την Ομοσπονδία...» είπε όταν ρωτήθηκε για την απόφαση με την οποία η Νιούκαστλ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από το παιχνίδι με την Τότεναμ.

"If I want to give some money away I'll give some to charities, I don't want to give to the FA."

