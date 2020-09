Ο Ματέους Περέιρα της Γουέστ Μπρομ έκανε την καλύτερη πάσα της χρονιάς κόντρα στην Τσέλσι (vids)

Ο Βραζιλιάνος ήταν ένας από τους πολυτιμότερους της Γουέστ Μπρομ στο ισόπαλο (3-3) ματς με την Τσέλσι. Κατάφερε να μας χαρίσει και το highlight τους ματς, καθώς έδωσε με ασύλληπτο τρόπο, μία πάσα στον συμπαίκτη του Ρόμπσον-Κανού, που ούτε ο ίδιος δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να το κάνει.

Βέβαια, η φάση δεν ολοκληρώθηκε με γκολ, ωστόσο η μαγική μπαλιά του 24χρονου επιθετικού, είναι αδιαμφισβήτητα η πάσα της χρονιάς.

Matheus Pereira has been involved in all 3 of West Brom’s PL goals this season

v Everton

v Chelsea

He’s played a part in 27 league goals since the start of last season (9 goals, 18 assists), 12 more than any other @WBA player pic.twitter.com/VxbmdX9ja5

