Ο Δανός αμυντικός της Τσέλσι αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο της ήττας (2-0) των «μπλε» από τους Πρωταθλητές Αγγλίας το απόγευμα της Κυριακής, αφού «κατέβασε» τον Μανέ που θα έβγαινε απέναντι από τον Κέπα και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να σκοράρει εφόσον ανακτούσε την κατοχή της μπάλας.

Η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα από το «Στάμφορντ Μπριτζ», με τον Τιάγκο Αλκάνταρα ναι μεν να κάνει πέναλτι ανατρέποντας τον Βέρνερ, ωστόσο, η εμφάνισή του χάρισε το στατιστικό των περισσότερων επιτυχημένων μεταβιβάσεων από ποδοσφαιριστή που έπαιξε 45 ή λιγότερα λεπτά σε ματς της Premier League, τουλάχιστον τα τελευταία 17 χρόνια!

Δεύτερος στη σχετική λίστα έρχεται ο Αντρέας Κρίστενσεν της Τσέλσι, από το ματς με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο Bramall Lane τον περασμένο Ιούλιο, εκεί όπου οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν με σκορ 3-0. Το γεγονός πως έκανε 66 πάσες σε 45 λεπτά αγώνα, αποτυπώνει πως η μπάλα κυκλοφορούσε μονάχα στην άμυνα. Οι παίκτες του Λάμπαρντ σ' εκείνο το παιχνίδι απέτυχαν παταγωδώς να φανούν απειλητικοί και να έχουν ορθολογική ανάπτυξη στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αλλάζουν πάσες στα μετόπισθεν.

Αντίθετα, οι 75 πάσες του Τιάγκο, αποδεικνύουν πως για να κυκλοφορεί τόσο πολύ η μπάλα στα χαφ, μάλλον για κάτι καλό θα επρόκειτο, αν και το ματς του «Στάμφορντ Μπριτζ» το απόγευμα της Κυριακής είχε τελειώσει από το 54'...

