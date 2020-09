Στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ θα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας από την εξέδρα, για το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στην Τσέλσι (18:30, Cosmotesport1).

Ο Έλληνας μπακ επέστρεψε στις προπονήσεις μεσοβδόμαδα αφού πέρασε το υποχρεωτικό διάστημα καραντίνας και έδειξε 100% έτοιμος για να συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στη 18αδα σε ματς πρωταθλήματος.

Μαζί του στον πάγκο θα βρίσκεται και ο Τιάγκο Αλκάνταρα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Reds, με τον «Kloppo» να παρατάσσει την παραδοσιακή ενδεκάδα απέναντι στους Μπλε.

Αναλυτικά οι δύο ενδεκάδες:

What a game this could be at Stamford Bridge

Thiago is on the bench for Liverpool

TEAM NEWS #CHELIV pic.twitter.com/ex7XtoFepZ

— Goal (@goal) September 20, 2020