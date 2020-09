Άλι - Τότεναμ: «Τελειωμένος» μετά την απόκτηση Μπέιλ, ενδιαφέρον από την Παρί Σεν Ζερμέν

Η άρνηση της Ρεάλ Μαδρίτης να παραλάβει ως αντάλλαγμα τον Ντέλε Άλι για την παραχώρηση του Γκάρεθ Μπέιλ άφησε την Τότεναμ χωρίς επιλογές στην περίπτωση του Βρετανού μέσου, ο οποίος πήρε ακόμη ένα μήνυμα από τον Ζοσέ Μουρίνιο πως δεν υπολογίζεται.

Όπως αναφέρει και η «Telegraph», η διοίκηση των Σπερς ψάχνει τρόπο να τον ξεφορτωθεί και οι μάνατζερ του παίκτη τον έχουν ήδη προτείνει σε μια σειρά ομάδων, με την Παρί Σεν Ζερμέν να είναι η πρώτη στην ουρά των ενδιαφερόμενων.

Οι Παριζιάνοι έχουν αρχίσει ήδη τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Άλι και όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα συναντούν ανταγωνισμό, γεγονός που ακόμη καθιστά αβέβαιο το πού θα καταλήξει τη νέα σεζόν.

Dele Alli has been offered to many clubs on last few days. #THFC want him out after signing Gareth Bale. Real Madrid refused to get him on loan as part of the deal. PSG are in talks with his agents and considering him [as per @JBurtTelegraph]. Other clubs also in the race.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020