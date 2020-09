Μπέιλ: «Πάντα σκεφτόμουν την επιστροφή μου στην Τότεναμ» (vid)

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην ομάδα όπου αναδείχθηκε κι αγαπήθηκε. Κατά την παρουσίασή του, ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της Τότεναμ.

10 minutes of behind-the-scenes footage from @GarethBale11 and @sergio_regui's signing day at Hotspur Way! #BaleIsBack #HolaReguilón pic.twitter.com/g1t1APoQQu

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020