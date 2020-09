«Κλέβει» από την Γιουνάιτεντ τον Ρεγκιλόν η Τότεναμ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» νόμιζαν πως ήταν η μοναδικοί που μιλούσαν με την Ρεάλ για την περίπτωση του Ρεγκιλόν γι' αυτό και δεν ήθελαν να πληρώσουν 30 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Επιθυμία της Γιουνάιτεντ ήταν να τον αποκτήσει με πολύ λιγότερα χρήματα, ωστόσο τελικά φαίνεται πως έχασε την περίπτωσή του για τα καλά.

Η Τότεναμ κατέθεσε το συγκεκριμένο ποσό στους Μαδριλένους και όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, το deal έχει δρομολογηθεί και ο νεαρός άσος προβάρει τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου. Το μόνο που απομένει είναι η άφιξή του στην Αγγλία για να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Tottenham are now close to signing reported Manchester United left-back target Sergio Reguilon from Real Madrid, according to The Athletic pic.twitter.com/eqks5STeXT

— Goal (@goal) September 15, 2020