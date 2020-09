Βέρνερ: Έτοιμος να σκίσει δίχτυα στην Premier League! (vid)

Με 34 γκολ σε 45 εμφανίσεις την περασμένη σεζόν στη Λειψία, ο Τίμο Βέρνερ άφησε τη Γερμανία και μετακινήθηκε σε αγγλικό έδαφος για να παίξει στο Λονδίνο και το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ευελπιστεί να τον δικαιώσει το εκ των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της Τσέλσι κι εκείνος από τις προπονήσεις κιόλας δείχνει ότι δεν έχει πάει στην Premier League για να... αστειευτεί.

Δείτε πως «εκτελεί» στις ασκήσεις με τα τελειώματα:

Timo Werner apparently did not miss a single chance in the recent training session

He is guaranteed scoring 20 minimum goals in the PL this season!! pic.twitter.com/lNqEdPZskO

