Ο Μέσι το κορυφαίο rating στο FIFA 21, τρεις της Λίβερπουλ στην πρώτη δεκάδα (pic)

Το FIFA 21 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου και η EA Sports, ως ένα «τυράκι» στους φανατικούς παίκτες του, αποκάλυψε τους 10 κορυφαίους σταρ σε αξιολόγηση.

Το μεγάλο ενδιαφέρον κάθε χρόνο έγκειται στο ποιος κατέχει την πρώτη θέση των ratings και για ακόμη μια φορά κυριαρχεί ο Λιονέλ Μέσι (93), με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πλασάρεται δεύτερος (92).

Από κει και πέρα, ακολουθούν οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Νεϊμάρ και Γιαν Όμπλακ με 91, ενώ την πρώτη δεκάδα σημαδεύει η τριάδα της Λίβερπουλ, Φαν Ντάικ-Σαλάχ-Μανέ (90), μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ που βρίσκεται στο εξώφυλλο της φετινής έκδοσης.

Τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ταβάνι το 89 (Σέρχιο Ράμος, Καρίμ Μπενζεμά, Κασεμίρο, Τιμπό Κουρτουά), με τον καλύτερο παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι ο Μπρούνο Φερνάντες με 87 στην 48η θέση της συνολικής κατάταξης.

Liverpool and Barcelona are the most-represented teams in FIFA 21's top 100 players pic.twitter.com/5Yd5bcflvI

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2020