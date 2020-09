Ο Αργεντινός τεχνικός των «παγωνιών» γνωστοποίησε πως το θέμα του μέλλοντός του στον πάγκο της ομάδας ξεκαθάρισε και πως θα είναι κανονικά στη θέση του στην τεχνική ηγεσία και για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Με τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Λιντς να του επιτρέπει να εξετάζει τις επιλογές του και την διάθεσή του στο φινάλε κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς, ο Μπιέλσα δούλεψε ανεπηρέαστος μέσα στο καλοκαίρι, πήρε τους Ροντρίγκο και Κοχ διαθέτοντας συνολικά 40 εκατομμύρια και τώρα γνωστοποίησε πως συνεχίζει!

Η Λιντς στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Premier League το απόγευμα του Σαββάτου, φιλοξενείται από την Πρωταθλήτρια Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

The finishing touches being added to a new mural of Marcelo Bielsa in Leeds. pic.twitter.com/pDEVleWhtv

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) September 9, 2020