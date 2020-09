Ο Οζίλ δεν υπολογίζεται από την Άρσεναλ, ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως θα άφηνε τους Gunners για την Τότεναμ. Μάλιστα, αν θα προτιμούσε να πάει στους Spurs ή να αποσυρθεί, ο Γερμανός μέσος απάντησε: «Αν δεν ήθελα να κατακτήσω τίτλο, θα πήγαινα στην Τότεναμ».

If I don’t want to win a cup, I should go there #YaGunnersYa#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 9, 2020