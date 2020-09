Ο Μπεγερίν αγόρασε μετοχές της πιο οικολογικής ομάδας στον κόσμο (vids)

Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στην League Two (τέταρτη κατηγορίας) Αγγλίας και θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες όσον αφορά την οικολογική λειτουργία. Μάλιστα, πέρυσι πήρε την άδεια για να υλοποιήσει τα σχέδια κατασκευής ενός ξύλινου σταδίου, του «Eco Park».

​Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου, γοήτευσε τον άσο της Άρσεναλ, Έκτορ Μπεγερίν ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση μετοχών της.

Η Φόρεστ Γκριν, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1889 και υπό την προεδρία του Ντέιλ Βινς, το 2015 έγινε ο πρώτος βίγκαν ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο...

